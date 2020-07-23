Прибалты обвинили Россию в переписывании истории

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы считают, что Россия переписывает исторические события, связанные с присоединением стран Балтии к СССР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Россия «продолжает систематические попытки извратить» исторические события, связанные с присоединением Эстонии, Латвии и Литвы к СССР. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США и стран Прибалтики.

«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии», — цитирует Lenta.ru сообщение, которое было опубликовано в Twitter главой эстонского МИЛ Урмаса Рейнсалу. К заявлению присоединились глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, глава МИД Литвы Линаса Линкевичус и госсекретарь США Майкл Помпео.

Кроме того дипломаты высказались об отношениях с НАТО. Представители стран Прибалтики высоко оценили «вклад США в оборону Европы».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны Европы должны увеличить вложения в оборонную сферу, чтобы иметь достаточно оружия против таких стран, как Китай и Россия, пишет агентство Nation News. А замгенсекретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер в ходе визита в Эстонию обсудил с представителем эстонского Минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу», передает RT.