Каждая третья компания в России работает в убыток

В первой половине 2020 года 36% российских компаний работали в убыток. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза», — приводят «Ведомости» данные Росстата. Отмечается, что чистая прибыль предприятий сократилась вполовину — до 3,246 триллиона рублей (не учитывается малое предпринимательство, банки, страховые и государственные предприятия). По сообщению издания, почти 20 000 организаций понесли общий убыток в 2,6 триллиона рублей.
По словам бывшего преподавателя высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, Россия не начнет выходить из кризиса до конца зимы или начала весны 2021 года. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, передает RT.