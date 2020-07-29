Жена жертвы ДТП с Ефремовым раскрыла, что сказала бы актеру. «Пить меньше надо». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
Михаил Ефремов отказался от дачи показаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова обратилась к актеру с пожеланием, чтобы он меньше пил. Она заявила, что хотела бы посмотреть артисту в глаза.

«Что бы я ему сказала? Пить меньше надо», — ответила Стерхова на вопрос журналистов. Отказ Ефремова от признания своей вины супруга погибшего назвала немужским поступком.

Пресненский суд Москвы перенес предварительное слушание по делу Ефремова, которое было назначено на 11:00 мск 29 июля на следующий день. Слушание начнется 30 июля в 14:15. Отмечается, что данное решение было принято из-за того, что адвокаты актера Эльман Пашаев и Екатерина Шаргародская не явились на процесс, так как были в командировке. Также сообщается, что артист отказался от дачи показаний.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...