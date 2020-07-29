Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова обратилась к актеру с пожеланием, чтобы он меньше пил. Она заявила, что хотела бы посмотреть артисту в глаза.
«Что бы я ему сказала? Пить меньше надо», — ответила Стерхова на вопрос журналистов. Отказ Ефремова от признания своей вины супруга погибшего назвала немужским поступком.
Пресненский суд Москвы перенес предварительное слушание по делу Ефремова, которое было назначено на 11:00 мск 29 июля на следующий день. Слушание начнется 30 июля в 14:15. Отмечается, что данное решение было принято из-за того, что адвокаты актера Эльман Пашаев и Екатерина Шаргародская не явились на процесс, так как были в командировке. Также сообщается, что артист отказался от дачи показаний.
Михаил Ефремов обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице.
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