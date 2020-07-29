В ХМАО появятся новые обманутые дольщики

Строительство 8-этажки в Нефтеюганске находится под угрозой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске руководство компании «Юганскстрой» заявляет об угрозе возникновения обманутых дольщиков из-за заморозки строительства восьмиэтажного дома. В качестве главной проблемы строители называют отказ мэрии продлевать договор аренды на землю, о чем URA.RU сообщил представитель застройщика Олег Зырянов.

По словам предпринимателя, в 11 микрорайоне предполагалось построить многоэтажку на 120 квартир. В ее возведение на этапе котлована оказались готовы вложить деньги порядка 20 человек. Однако за четыре прошедших года на месте стройки удалось лишь начать заливку фундамента. Срок аренды земли закончился, а продлевать его администрация Нефтеюганска отказывается. «В соответствии с градостроительным кодексом чиновники должны были продлить договор аренды в связи с наличием там незавершенки. Но они отказываются это делать. Мы ушли в суды, но и они оказываются не на нашей стороне. Единственный актив фирмы — это незавершенка, но без договора аренды земли и разрешения на строительство, это просто дырка в земле, а чем отдавать деньги людям?» — задается вопросом Зырянов.

В администрации Нефтеюганска URA.RU заявили, что земельный участок был отдан предпринимателю в рамках программы развития застроенных территорий, а она не предполагает продления договора аренды: «Застройщик должен был выполнить свои обязательства в указанный в договоре срок». Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, заявил, что ситуация может иметь уголовную перспективу: «Тут возникает вопрос, а куда ушли деньги, которые люди отдавали застройщику. И пока еще непонятно, какой статус получат клиенты компании — являются ли они официально дольщиками или взаимоотношения были оформлены как-то по-другому».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске есть несколько домов, которые строятся с отставанием от графика. Самая резонансная история связана с компанией «Артель», которая так и не возвела обещанный дольщикам 15-этажный дом. На директора фирмы Руслана Юсупова возбуждено уголовное дело.