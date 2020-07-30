Ольга Бузова не может похвастаться большим доходом от участия в «Доме-2» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Первая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, которая работала в шоу в течение восьми лет, ежемесячно получала 100 тысяч долларов. В то же время нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают на программе не больше 30 тысяч долларов.

«Десять лет назад звездам шоу платили 5 тысяч долларов в месяц. Самый большой гонорар был у Виктории Бони — 8 тысяч долларов. А сейчас на „Доме-2“ ведущие — тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч (рублей — прим. ред.) в месяц», — рассказал «Комсомольской правде» бывший участник проекта Рустам Солнцев. Сейчас максимальный доход участника шоу составляет всего 140 — 150 тысяч рублей, то есть около 2 тысяч долларов.

Каждый новый участник «Дома-2» в первую очередь проходит испытательный срок в два месяца, минимальная ставка составляет 17 тысяч рублей. Затем среди них распределяют ставки — самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тысяч рублей. Вместе с этим участникам проекта достаются бонусы: благодаря рекламе «по бартеру» у них есть возможность получать новую одежду, услуги косметологов и пластических хирургов.

Ранее стало известно, что телеведущей Ксении Бородиной удается успешно зарабатывать на рекламе: стоимость одного ее рекламного поста составляет 500 тысяч рублей, и сейчас Бородина активно рекламирует интернет-магазины с доставкой на дом. А телеведущая и певица Ольга Бузова заняла вторую строчку в рейтинге самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes — доход Бузовой оценен в 2,7 миллиона долларов.

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