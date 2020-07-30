Регионы Урала догоняют Москву по заразившимся коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в стране уже 834 499 пациентов с COVID-19, выздоровели 629 655, скончались 13 802. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении. Выздоровели 9 322 пациентов, 129 заболевших скончались.

На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+678), на втором — Свердловская область (+215), на третьем — ХМАО (+172). Среди других регионов УрФО прирост заболевших зафиксирован в ЯНАО (+116), Челябинской области (+119), Тюменской области (+89), Курганской области (+27) и в Пермском крае (+72).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако повода расслабляться нет. Глава государства подчеркнул, что снимать ограничительные меры следует осторожно, так как поспешность может привести к повторному росту числа инфицированных.



Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в сентябре в России ожидается новый подъем заболеваемости вирусными инфекциями, поэтому регионам нужно предпринять профилактические меры, передает «Общественное телевидение России». Также, по ее словам, в августе и сентябре в России планируют зарегистрировать две вакцины от коронавируса — от центра «Вектор» и института им Гамалеи, напоминает радио Sputnik.

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