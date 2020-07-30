Регионы Урала догоняют Москву по заразившимся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Екатеринбурге в связи объявленной в мире пандемии коронавируса, прохожие, люди в масках, медицинская маска, вирус, екатеринбург , виды екатеринбурга, экология, защитные маски, коронавирус, пандемия коронавируса
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в стране уже 834 499 пациентов с COVID-19, выздоровели 629 655, скончались 13 802. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении. Выздоровели 9 322 пациентов, 129 заболевших скончались.

На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+678), на втором — Свердловская область (+215), на третьем — ХМАО (+172). Среди других регионов УрФО прирост заболевших зафиксирован в ЯНАО (+116), Челябинской области (+119), Тюменской области (+89), Курганской области (+27) и в Пермском крае (+72).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако повода расслабляться нет. Глава государства подчеркнул, что снимать ограничительные меры следует осторожно, так как поспешность может привести к повторному росту числа инфицированных.

Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в сентябре в России ожидается новый подъем заболеваемости вирусными инфекциями, поэтому регионам нужно предпринять профилактические меры, передает «Общественное телевидение России». Также, по ее словам, в августе и сентябре в России планируют зарегистрировать две вакцины от коронавируса — от центра «Вектор» и института им Гамалеи, напоминает радио Sputnik.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...