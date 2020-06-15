14 июня 2020

ТРЦ Екатеринбурга откроют в карантин по новым правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители ТРЦ получили анкету, в которой содержится 20 рекомендаций для работы во время пандемии Фото: Общество «Малышева-73»
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Коронавирус COVID-19

Торговые центры в Екатеринбурге будут открываться во время пандемии коронавируса по новым правилам. Рекомендации разработало министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области (имеется в распоряжении URA.RU).

От ведомства в адрес собственников и управляющих компаний комплексов 15 июня поступила анкета, где содержится 20 рекомендаций. Среди них — термометрия посетителей при входе в ТРЦ, ограничение доступа к скамейкам, запрет на вход посетителей без масок, количественный контроль людей любым возможным способом, отключение сети Wi-Fi для исключения скопления посетителей и наличие паспорта безопасности объекта. Сдать в министерство их нужно до 17 июня.

В ведомстве URA.RU уточнили, что анкета не имеет юридического статуса и была составлена в помощь бизнесу. «Анкета основана на рекомендациях Роспотребнадзора. Анкеты позволят иметь нам объективную картину готовности наших торговых предприятий к возобновлению работы и самое главное, мы сможем вовремя помочь тому, у кого возникли проблемы с выполнением комплекса мер», — уточнил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Представитель общества «Малышева-73» (владеет ТЦ «Пассаж» и «Гринвич») Илья Клюжин в разговоре с URA.RU заявил, что их комплексы полностью готовы к приему посетителей в соответствии со списком рекомендаций. Уточнить статус других ТРЦ города на момент публикации не удалось.

Ранее предприниматели и бизнесмены Екатеринбурга требовали публикации официального указа об открытии торговых центров, которое анонсировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Аккаунт главы региона в Instagram «атаковали» вопросами о документальном подтверждении планов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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