Пентагон обвинили в воровстве идей у СССР и России

Пентагон мог заимствовать некоторые разработки советских и российских систем противовоздушной обороны. С таким мнением выступил бывший заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев.
«Многие страны создавали системы ПВО по российскому образцу. Американцы не были исключением, они копировали идеи», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Бижева. По его словам, иностранные разработчики могли частично заимствовать принцип построения боевых порядков и ориентироваться на российских опыт приоритета в выборе целей.
В 2019 году в США появился шестой вид вооруженных сил — Космические силы. Они предназначены для осуществления операций в космосе. Бижев предполагает, что это может быть своеобразным ответом на усиление ВКС России.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что Вашингтон ведет переговоры с российской стороной о создании нового соглашения. По словам Трампа, страны обсуждают новый документ о нераспространении ядерного оружия, передает телеканал 360.
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