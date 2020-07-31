31 июля 2020

Пентагон обвинили в воровстве идей у СССР и России

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, камуфляж, нашивка, российская армия, военнослужащий, военная форма
Военные из США могли заимствовать идеи разработчиков из РФ, считает Айтеч Бижев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пентагон мог заимствовать некоторые разработки советских и российских систем противовоздушной обороны. С таким мнением выступил бывший заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев.

«Многие страны создавали системы ПВО по российскому образцу. Американцы не были исключением, они копировали идеи», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Бижева. По его словам, иностранные разработчики могли частично заимствовать принцип построения боевых порядков и ориентироваться на российских опыт приоритета в выборе целей.

В 2019 году в США появился шестой вид вооруженных сил — Космические силы. Они предназначены для осуществления операций в космосе. Бижев предполагает, что это может быть своеобразным ответом на усиление ВКС России.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что Вашингтон ведет переговоры с российской стороной о создании нового соглашения. По словам Трампа, страны обсуждают новый документ о нераспространении ядерного оружия, передает телеканал 360.

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Политика Война

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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