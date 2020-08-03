Из-за пандемии суд может быть отложен на неопределенное время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Назначена дата начала суда по делу 24-летнего екатеринбуржца Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими год назад — 4 августа 2019 года. Заседание назначено в Ленинском суде Екатеринбурга на 15 часов 11 августа, при этом из-за карантина его могут перенести на более поздний срок.

«Заседание может не состояться, если в СИЗО не будет отменен карантин из-за эпидемии коронавируса. С апреля арестованных не вывозят в суды, а в процессе необходимо личное присутствие подсудимого, видеосвязь в данном случае использовать нельзя. Одиннадцатого числа станет понятно, на когда перенесут», — сообщили URA.RU в Ленинском суде.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области затруднились сказать, удастся ли вывезти 11 августа Васильева в суд. «Мы зависим от распоряжений главного санитарного врача России. Как только получим разрешение, начнем вывозить людей. Пока конкретной даты окончания карантина по коронавирусу нет», — объяснил URA.RU Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.

По версии следствия, Васильев всю ночь на 4 августа 2019 года пил в компании в квартире своего друга Глеба Березкина на ул. 40-летия Комсомола. Под утро Васильев украл ключи от иномарки одного из собутыльников Никиты Фомина, и вместе с Березкиным уехал на этом автомобиле за выпивкой, так как алкоголь кончился. На скорости порядка 150 километров в час он врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. В одной из них погибли водитель такси Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров.

Ранее URA.RU писало, что после ДТП Васильева привезли на медосвидетельствование в ГКБ № 24, куда вскоре приехал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Воспользовавшись отсутствием медсестры, он сдал мочу вместо сына. Из-за этого поначалу следствие было введено в заблуждение анализом, показавшим, что Васильев был за рулем трезвым. Однако следователь догадался назначить экспертизу ДНК, которая показала, что анализ принадлежит отцу гонщика. После этого Васильева-младшего признали пьяным. В военном следственном отделе СКР по ЦВО отказались возбуждать уголовное дело в отношении Васильева-старшего. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.

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