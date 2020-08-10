В VIP-поселке Екатеринбурга заказали гастроли театра Музкомедии

Артистов театра пригласили в пригородный поселок, где живут чиновники и бизнесмены Фото: Дарья Попова © URA.RU

В расположенный в пригороде Екатеринбурга поселок Карасьеозерский-2 приглашают на выступление артистов Музкомедии. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников.

По данным инсайдеров, переговоры велись с руководством екатеринбургского театра Музкомедии. В управляющей компании поселка Карасьеозерский-2 подтвердили, что готовы договориться с артистами о выступлении на открытой площадке. В пресс-службе Музкомедии заверили, что не слышали о приглашении в элитный поселок.

В Карасьеозерском расположены дома экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, братьев Пумпянских (наиболее известный — Дмитрий, владелец «Трубной металлургической компании» и фигурант списка Forbes). Также в поселке проживают многие высокопоставленные чиновники.