Профессор института имени Гамалеи доказал безопасность российской вакцины, испытав ее на себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Безопасность российской вакцины от коронавируса доказал 91-летний профессор, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Пожилой профессор заявил, что испытал препарат на себе.

«Авторы неслучайно привили прежде всего себя. <…> Меня уже привили. Мне 92-й год, я себя чувствую прекрасно», — передает слова Зуева телеканал 360.

Медик уверен, что вакцина института имени Гамалеи не только безопасна, но еще и эффективна. Зуев объяснил это тем, что над препаратом работали высококвалифицированные специалисты. Вакцина появилась быстро не из-за спешки, а вследствие профессионализма ученых. Профессор подчеркнул, что препарат от COVID-19 делали на той же платформе, что и от лихорадки Эбола. Это также ускорило процесс его создания.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин заявил 11 августа, пишет Nation news. Глава государства рассказал, что его дочь уже испытала новый препарат на себе.

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