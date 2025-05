«Сокрушительные санкции на подходе»: Трамп планирует ограничения в адрес России из-за переговоров по Украине

Reuters: в США призвали ввести новые санкции против России после переговоров

17 мая 2025 в 13:36 Размер текста - 17 +

Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров в случае санкций Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Мирные переговоры между Россией и Украиной США планируют ввести новый, самый строгий пакет санкций в своей истории, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта в Украине. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Потенциальные меры могут затронуть ключевые секторы российской экономики, включая банковский сектор и нефтяную индустрию. В чем причина санкций, что говорит президент США Дональд Трамп и как реагирует на это Россия — в материале URA.RU. Политический контекст и причина санкций Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог предупредил, что новый пакет санкций Соединенных Штатов против России может стать самым строгим из всех, которые были введены до сих пор. Он выразил такое мнение в контексте обсуждения возможных шагов Вашингтона в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса. «Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в числе потенциальных мер рассматриваются санкции против Банка России и ключевых перевозчиков российской нефти. Сенаторы США представили законопроект о введении санкций против РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Сенатор США Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) планирует через Конгресс продвинуть санкции против России, если та не будет соблюдать условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian. При этом сам Дональд Трамп заявлял, что не приедет в Стамбул, и президент РФ Владимир Путин не обязан там присутствовать. Законопроект был разработан совместно с сенатором-демократом от штата Коннектикут Ричардом Блюменталем. По данным The Wall Street Journal, к инициативе присоединились более 60 законодателей, включая лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна из Южной Дакоты и лидера демократов Чака Шумера из Нью-Йорка. Что включают в себя новые санкции Предлагаемые меры включают не только санкции прямо против России, но и введение пошлин в 500% на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Грэм описал меры, предложенные в законопроекте, как «сокрушительные» для российской экономики и выразил уверенность в том, что Сенат примет «решительные меры для нанесения сильного удара по России», если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Бессент допустил смягчение санкций США против РФ Фото: Министерство финансов США treasury.gov Возможность смягчения санкций не исключается В эфире телеканала Fox News министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможности как ужесточения, так и смягчения санкций против России. «Все варианты обсуждаются», — подчеркнул Бессент, комментируя вопросы о требованиях к России по системе SWIFT. Министр указал, что дальнейшая политика США в отношении санкций будет зависеть от действий России. Бессент также добавил, что глава Белого дома готов ужесточить санкции, если это окажется выгодным в рамках переговорного процесса. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о международной экономической политике и взаимодействии крупнейших мировых держав. Заявления Трампа На борту Air Force One Дональд Трамп сообщил журналистам, что для России установлен психологический срок по достижению мирных договоренностей с Украиной, передает The Hill. «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — заявил Трамп. Трамп заявил, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине Фото: Official White House / Andrea Hanks Президент также отметил, что на данный момент он не считает, что Россия затягивает переговоры и выразил уверенность в намерении Москвы заключить сделку. Отвечая на вопросы о своих отношениях с Владимиром Путиным, Трамп опроверг предположения о том, что их отношения находятся на низком уровне: «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили». В свежем интервью для NBC News Дональд Трамп также выразил готовность ввести новые санкции против российской нефти. Эти меры будут приняты, если Москва якобы «будет признана виновной в срыве мирных усилий» на Украине. «Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине и если я буду считать, что это по вине России... я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ», — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что введение тарифа в 25% на российскую нефть и другие продукты будет препятствием для тех, кто желает вести бизнес в США. Президент объяснил, что вторичные тарифы могут быть введены в течение месяца, если стороны не достигнут соглашения о прекращении огня. Трамп заявил, что не ожидал в Турции присутствия Путина и сам не собирался туда лететь Фото: Official White House / Tia Dufour Следом за этим Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения соглашения с Россией, однако подчеркнул готовность к введению вторичных пошлин на российскую нефть, если Москва не выполнит свои обязательства. «Я хочу убедиться, что Владимир Путин доведет дело до конца, и я думаю, что так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — сказал Трамп журналистам. Влияние переговоров в Стамбуле на санкции против России По итогам переговоров Москва и Киев представят свое видение по возможному прекращению огня Фото: Создано в Midjourney © URA.RU После недавних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, группа американских законодателей выступила с призывом к усилению санкционного давления на Москву. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Согласно публикации, призывы к конгрессу одобрить новые антироссийские санкции возобновились на фоне якобы ограниченного прогресса, достигнутого на переговорах о прекращении огня. Законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, уже получил поддержку 73 из 100 сенаторов в верхней палате Конгресса США. В Палате представителей проект поддержали 28 из 435 законодателей. Предложенный законопроект был внесен группой сенаторов от обеих партий в начале апреля, в случае если Россия откажется принять предложения Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Реакция России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил настрой на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Однако, по его словам, Россия не принимает общение в форме ультиматумов. «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами. Россию уже не напугать очередными санкциями, так как она к ним уже привыкла и знает, что нужно делать, заявил он. Личные контакты Путина и Трампа имеют важное значение в мирном процессе, сказал Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU «Мы же с вами <...> к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. <...> Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков корреспонденту Павлу Зарубину. В ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Кику объявил о планах России диверсифицировать поставки тех товаров, которые могут оказаться под запретом к экспорту в США в случае введения «сокрушительных санкций». «Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона», — сказал Кику. В рамках продолжающихся переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине Россия и США ведут обсуждение возможности введения вторичных пошлин на российскую нефть. «Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий», — прокомментировал Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

