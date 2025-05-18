В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с опрокидыванием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Лефортовском тоннеле Москвы произошло ДТП (архивное фото)
В Лефортовском тоннеле Москвы произошло ДТП (архивное фото) Фото:

В Лефортовском тоннеле Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. По итогу одна из машин опрокинулась. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — отмечает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. На месте работают оперслужбы города.

В результате аварии движение по тоннелю затруднено на протяжении 1,2 километра. Власти рекомендуют автомобилистам выбирать пути объезда для предотвращения заторов. Информация о пострадавших уточняется. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лефортовском тоннеле Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. По итогу одна из машин опрокинулась. Об этом сообщили в экстренных службах города. «В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — отмечает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. На месте работают оперслужбы города. В результате аварии движение по тоннелю затруднено на протяжении 1,2 километра. Власти рекомендуют автомобилистам выбирать пути объезда для предотвращения заторов. Информация о пострадавших уточняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...