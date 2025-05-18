В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с опрокидыванием

В Лефортовском тоннеле Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. По итогу одна из машин опрокинулась. Об этом сообщили в экстренных службах города.
«В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — отмечает департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале. На месте работают оперслужбы города.
В результате аварии движение по тоннелю затруднено на протяжении 1,2 километра. Власти рекомендуют автомобилистам выбирать пути объезда для предотвращения заторов. Информация о пострадавших уточняется.
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