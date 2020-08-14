Лидерами по коронавирусу в ХМАО остаются Нижневартовск и Сургут

На 15 августа в округе зарегистрировано … новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе уменьшается. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на 15 августа в округе зарегистрировано 103 новых заболевших. Это на три меньше, чем накануне.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 103 новых случая коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Югре. С начала пандемии коронавирусом заразились 18 428 югорчан.

Лидерами по числу заражений являются Нижневартовск (25 инфицированных) и Сургут (23 зараженных), а на третьем месте антирейтинга находится Ханты-Мансийск и Нижневартовский район (по девять новых случаев инфицирования). В других территориях округа заболевших меньше: Урай — 7, Нефтеюганск, Нягань, Радужный — по 5, Покачи, Сосновский и Сургутский районы — по 3, Кондинский район — 2, Когалым, Пыть-Ях, Мегион и Белоярский район — по 1.заболевшему.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о переходе с 17 августа ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. В регионе сохраняется масочный режим.