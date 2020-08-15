В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Однако последняя акция, которая состоялась 14 августа, впервые за шесть дней прошла мирно, без применения милицией спецсредств и задержаний. Президент республики Александр Лукашенко уже высказался о происходящем, но жители Белоруссии продолжают выражать свое недовольство. В ситуацию вмешалось мировое сообщество.
Последствия протестных акций
По данным ООН, за прошедшие четыре дня акций протестов в Белоруссии было задержано около 6700 человек, однако не исключено, что за вечер показатель мог возрасти. Эта информация совпадает с данными МИД страны — в ведомстве ранее сообщали о более чем шести тысячах задержанных участников протестов.
Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен заявила, что
Жители Белоруссии не намерены останавливать протестные действия. Так, сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи
В поддержку участников протестных акций в Белоруссии выступают и россияне. В частности, новосибирский художник нарисовал
Ситуация в ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Светлана Тихановская записала свое видеообращение к белорусам в ее кабинете. До этого Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов в кабинете Ермошиной. На записи из кабинета Ермошиной Тихановская поблагодарила сограждан за участие в выборах и призвала не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.
Также Ермошина заявила, что
Ответ на заявление Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну «уже понаехали из Польши, Голландии, Украины». На заявление отреагировал МИД Украины. В ведомстве опровергли причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в республике и добавили, что
Реакция мирового сообщества
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, возникшие после выборов,
Европейский союз, в свою очередь, намерен
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