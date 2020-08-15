Власти Беларуси не идут на диалог, число погибших растет. Последние новости о протестах в Минске

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Ранее Александр Лукашенко призвал протестующих не выходить на улицы Фото: официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Однако последняя акция, которая состоялась 14 августа, впервые за шесть дней прошла мирно, без применения милицией спецсредств и задержаний. Президент республики Александр Лукашенко уже высказался о происходящем, но жители Белоруссии продолжают выражать свое недовольство. В ситуацию вмешалось мировое сообщество.

Последствия протестных акций

По данным ООН, за прошедшие четыре дня акций протестов в Белоруссии было задержано около 6700 человек, однако не исключено, что за вечер показатель мог возрасти. Эта информация совпадает с данными МИД страны — в ведомстве ранее сообщали о более чем шести тысячах задержанных участников протестов.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен заявила, что число погибших в ходе протестов в Белоруссии может оказаться выше имеющихся на данный момент официальных данных. «Нам уже известно о двух погибших, но есть неподтвержденная информация о еще минимум четырех погибших», — заявила она. Также представитель ООН подчеркнула, что в Белоруссии есть пропавшие — многие семьи ничего не слышали о своих близких уже несколько дней.

Жители Белоруссии не намерены останавливать протестные действия. Так, сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от своих наград. «Нам стыдно нести это звание», — заявили они, потребовав провести новые выборы главы государства.

В поддержку участников протестных акций в Белоруссии выступают и россияне. В частности, новосибирский художник нарисовал неофициальный флаг Беларуси полицейской дубинкой. Половину средств от продажи картины художник намерен направить белорусам, пострадавшим во время протестов.

Ситуация в ЦИК Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Светлана Тихановская записала свое видеообращение к белорусам в ее кабинете. До этого Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов в кабинете Ермошиной. На записи из кабинета Ермошиной Тихановская поблагодарила сограждан за участие в выборах и призвала не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

Также Ермошина заявила, что жалобы бывших кандидатов в президенты страны были отклонены. «Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает», — сказала глава ЦИК.

Ответ на заявление Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну «уже понаехали из Польши, Голландии, Украины». На заявление отреагировал МИД Украины. В ведомстве опровергли причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в республике и добавили, что возмущены обвинением президента дружественного государства.

Реакция мирового сообщества

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране. Также он заявил, что власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. При этом генсек ООН подчеркнул, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе протестов.

Европейский союз, в свою очередь, намерен предложить властям Белоруссии поддержку в налаживании диалога с оппозицией и гражданским обществом. Однако в пятницу стало известно, что двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию. На территорию республики не смогли попасть глава делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс. В совместном заявлении депутаты отметили, что действия белорусских властей свидетельствуют, «что они отказываются от любой возможности для диалога».

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