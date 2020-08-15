Ранее Александр Лукашенко призвал протестующих не выходить на улицы Фото: официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются протесты после президентских выборов. Однако последняя акция, которая состоялась 14 августа, впервые за шесть дней прошла мирно, без применения милицией спецсредств и задержаний. Президент республики Александр Лукашенко уже высказался о происходящем, но жители Белоруссии продолжают выражать свое недовольство. В ситуацию вмешалось мировое сообщество.

Последствия протестных акций

По данным ООН, за прошедшие четыре дня акций протестов в Белоруссии было задержано около 6700 человек, однако не исключено, что за вечер показатель мог возрасти. Эта информация совпадает с данными МИД страны — в ведомстве ранее сообщали о более чем шести тысячах задержанных участников протестов.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен заявила, что число погибших в ходе протестов в Белоруссии может оказаться выше имеющихся на данный момент официальных данных. «Нам уже известно о двух погибших, но есть неподтвержденная информация о еще минимум четырех погибших», — заявила она. Также представитель ООН подчеркнула, что в Белоруссии есть пропавшие — многие семьи ничего не слышали о своих близких уже несколько дней.

Жители Белоруссии не намерены останавливать протестные действия. Так, сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от своих наград . «Нам стыдно нести это звание», — заявили они, потребовав провести новые выборы главы государства.

В поддержку участников протестных акций в Белоруссии выступают и россияне. В частности, новосибирский художник нарисовал неофициальный флаг Беларуси полицейской дубинкой. Половину средств от продажи картины художник намерен направить белорусам, пострадавшим во время протестов.

Ситуация в ЦИК Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Светлана Тихановская записала свое видеообращение к белорусам в ее кабинете. До этого Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов в кабинете Ермошиной. На записи из кабинета Ермошиной Тихановская поблагодарила сограждан за участие в выборах и призвала не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

Также Ермошина заявила, что жалобы бывших кандидатов в президенты страны были отклонены. «Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает», — сказала глава ЦИК.

Ответ на заявление Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа. По его словам, в страну «уже понаехали из Польши, Голландии, Украины». На заявление отреагировал МИД Украины. В ведомстве опровергли причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в республике и добавили, что возмущены обвинением президента дружественного государства.

Реакция мирового сообщества

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога , чтобы сохранить мир в стране. Также он заявил, что власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. При этом генсек ООН подчеркнул, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе протестов.

Европейский союз, в свою очередь, намерен предложить властям Белоруссии поддержку в налаживании диалога с оппозицией и гражданским обществом. Однако в пятницу стало известно, что двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию . На территорию республики не смогли попасть глава делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс. В совместном заявлении депутаты отметили, что действия белорусских властей свидетельствуют, «что они отказываются от любой возможности для диалога».

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