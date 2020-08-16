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В Курганской области в 12 раз больше больных, чем выздоровевших. Последние данные по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в регионе обнаружили 2679 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 17 августа подтвердились 25 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выздоровело всего два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб. Последний раз такое количество выздоровевших в области за день было 16 июня.

«На 17 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев COVID-19. <…> За последние сутки выписаны 2 человека», — говорится в сообщении оперштаба. Шесть заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Шадринском, Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Шумихинском, Целинном и Каргапольском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе было выявлено 2679 заболевших. 2131 человек выздоровелл, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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