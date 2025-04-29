С главной школы в селе Кетово сняли плиты с именами героев

Со старого здания Кетовской школы сняли плиты с именами героев — Дениса Болтнева и адмирала Василия Иванова. Жители обеспокоены, что таблички сняли, но еще не повесили на новом здании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. В администрации Кетово пояснили, что изготавливают новые памятные плиты.
«Со старого здания школы сняли мемориальные доски Денису Болтневу и адмиралу Василию Иванову. Говорят, что в настоящее время они находятся в новой школе и лежат в музее. Раньше плиты находились возле центрального входа», — говорят URA.RU жители Кетово.
Как пояснили журналисту, беспокойство вызывает, что таблички в целом не появятся на фасаде здания, хотя это важная памятная деталь. Жителям пока также не сообщают о том, вернут ли плиты на здание старой школы, или установят ли их на новой.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кетовского округа. Журналисту ответили, что таблички с именами героев действительно сняли, однако ничего криминального там нет. Власти заказали плиты в новом стиле, чтобы они соответствовали формату нового здания школы. «Важно понимать, что имена героев носит школа, а не здание. Старые плиты мы разместим в музее, новые же расположатся на фасаде здания», — пояснили URA.RU в администрации.
Для справки:
Денис Болтнев — младший сержант. Его отец — бывший замгубернатора Курганской области Николай Болтнев. Денис участвовал в боях с чеченскими сепаратистами. 15 января 1995 года с группой бойцов Денис выводил из подвалов домов в Грозном женщин и детей под обстрелом дудаевцев. И здесь наемник-снайпер попал в него. Погиб. Награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен на кладбище села Кетово.
Василий Иванов — почетный гражданин Кетовского округа, всю жизнь посвятил флоту. В 1962 году, в условиях резкого обострения обстановки в Карибском регионе, Иванов подал рапорт своему руководству с просьбой о переводе на подводную лодку, непосредственно задействованную в обеспечении безопасности страны в зоне Карибского бассейна. Его обращение было удовлетворено, и Василий Федорович был назначен на боевую подводную лодку Краснознаменного Северного флота.
В 1963 году капитан-лейтенант Иванов встречал группу подводников — ветеранов Великой Отечественной войны, прибывших в учебный отряд подводного плавания. В ходе этой встречи он познакомился с прославленным командиром Краснознаменной подводной лодки С-13 Александром Ивановичем Маринеско.
Служил на кораблях Балтийского и Северного флотов. В числе первых участвовал в испытании тяжёлого авиационного крейсера «Киев», за что был награжден орденом Красной Звезды. С 1980 по 1987 годы занимал должности начальника политотдела, заместителя командира 14-й эскадры подводных лодок дивизии кораблей Краснознаменного Балтийского флота. В 1984 году Совет Министров СССР присвоил ему звание контр-адмирала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».