В Кургане сотрудники Тюменской таможни изъяли партию бесхозной косметики из Кореи. Она обращена в федеральную собственность по решению Петуховского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
В состав партии вошли 7 287 единиц товаров — шампуни, бальзамы, гели для душа, мыло и средства по уходу за волосами на сумму 650 тысяч рублей. «Груз, страна происхождения которого Корея, направлялся для реализации в Екатеринбург. Проверка документов и досмотр подтвердили, что продукция перемещается через таможенную границу с нарушением законодательства ЕАЭС и Российской Федерации... По решению суда косметические товары будут переданы в органы Росимущества для дальнейшего распоряжения», — пишет таможня. В ведомстве также подчеркнули, что только за 2024 год проведены таможенные операции в отношении незаконно ввезенных товаров — одежды и электроники — с уплатой таможенных платежей на сумму более 23,5 миллиона рублей.
Ранее на территории Курганской области уже фиксировались случаи нарушений при ввозе продукции через таможенную границу. Так, в апреле сотрудники Россельхознадзора и ФСБ пресекли попытку ввоза животноводческой продукции из Казахстана без необходимых ветеринарных сертификатов, а перевозчику разъяснили правила перемещения товаров по территории ЕАЭС.
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