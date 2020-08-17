Пермский край не соответствует даже текущим уровню снятия коронавируснух ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У Перми практически нет шансов перейти на третий этап снятия ограничений или вовсе отменить карантин. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев и коэффициента распространения инфекции (Rt) в регионе. Уже больше месяца в регионе каждый день выявляют не менее 60 новых случаев заражения коронавирусом, а менее 50 новых инфицированных последний раз выявляли больше двух месяцев назад — 5 июня. URA.RU представляет три сценария развития текущих событий в крае.

Решение о снятии текущих карантинных ограничений принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (17 августа — 0,99), в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (17 августа — 118), а доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (17 августа — 70,8%).

Уже полтора месяца край соответствует только двум из трех обязательных критериев. В регионе в достаточном (но совершенно не увеличивающемся) количестве проводят тестирование на коронавирус, а также в крае хватает свободных коек для COVID-пациентов. В начале августа их оказалось так много, что было принято решение сократить их число на тысячу. При этом в больницы края попадают только те пациенты, у которых уже поражено более 25% легких.

Самая сложная ситуация в крае с коэффициентом распространения инфекции (Rt). Его текущее значение не соответствует тем послаблениям карантина, которые действуют сейчас в регионе. Последний раз он опускался до приемлемого значения (0,78) 24 июля. Правда, это связано не с общим снижением числа заболевших, а, наоборот, резким ростом в предыдущий период.

Потому что для расчета коэффициента Rt, нужно сумму числа зараженных за последние четыре дня поделить на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU делает три прогноза развития событий в крае.

Благоприятный прогноз и, соответственно, отмена карантина возможны лишь в том случае, если общее число зараженных сократится в два раза (не более 34 новых случаев в день). Последний раз подобное количество новых случаев заболевания COVID-19 выявляли в начале мая.

Чуть больше шансов у региона хотя бы приблизиться к требованиям текущего уровня снятия ограничений (зафиксировать снижение коэффициента Rt до 0,8). Для этого необходимо, чтобы в крае выявлялось не более 54 новых случаев заражения в сутки.

Наибольшую вероятность имеет негативный сценарий развития событий, когда коэффициент распространения инфекции будет держаться в районе единицы или выше нее. Это означает, что общего снижения числа заболевших не будет и в крае продолжат ежедневно заражаться коронавирусом по 67-68 человек и более.