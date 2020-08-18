По факту гибели генерала РФ в Сирии возбуждено уголовное дело

СК завел уголовное дело после гибели генерала в Сирии и ранения еще двух военных. Об этом заявили в самом ведомстве.
«Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела» — цитирует представителей СК РИА «Новости».
Кроме этого, глава ведомства выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии следователи расследуют «тщательным образом с привлечением компетентных органов этого государства».
Ранее стало известно, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский генерал. Радиоуправляемое устройство сдетонировало в момент проезда рядом с ним автоколонны. Погибшим предположительно является генерал-майор вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Офицер занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае.
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