Пермская таможня опубликовала сведения о доходах своих сотрудников за 2019 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сотрудница Пермской таможни — главный государственный таможенный инспектор Лариса Жернакова оказалась владелицей 71 земельного участка. Такие данные содержатся в декларации за 2019 год, которое публикует Приволжское таможенное управление.

«Жернакова Л.А., главный государственный таможенный инспектор — [получила доход в 2019 году] 1 475 403,98 [рубля]», — сказано в опубликованном документе. Кроме того, Жернакова является владелицей автомобиля «Тойота» и 71 земельного участка. В декларациях Пермской таможни за 2018 год сведения о Жернаковой отсутствуют.

Один земельный участок площадью 1489 квадратных метров принадлежит Жернаковой полностью, а еще 70 общей площадью 6 665 560 квадратных метров — на пять шестых. Оставшаяся доля приблизительно такой же площади принадлежит ее несовершеннолетнему ребенку, который в прошлом году смог заработать 29 тысяч рублей.

Руководитель Пермской таможни Сергей Пашкин в прошлом году заработал 2,59 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Доходы супруги Пашкина сократились почти в 30 раз — с 3 млн до 119 тысяч рублей.