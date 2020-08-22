Эксперт по гаджетам развеял страхи о вреде беспроводных наушников

Преувеличивать опасность использования Bluetooth-наушников не стоит, считает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Электромагнитное излучение от Bluetooth наушников действительно может быть вредным для мозга, но в целом человеческий организм уже адаптировался к различным излучениям. Поэтому преувеличивать опасность использования таких наушников не стоит, считает эксперт по гаджетам Андрей Соловьев.

«Все не так страшно, потому что мы живем постоянно в огромном количестве излучений совершенно разной длины и разной мощности», — цитирует Соловьева издание Nation News. По его мнению, человеческий мозг уже приспособился к разного рода излучениям еще с появления сотовой связи и мобильных телефонов.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев предупредили об опасности беспроводных наушников, поскольку электромагнитная основа радиоволн негативно влияет на нервную систему человека. По его мнению, особую опасность представляют некачественные подделки хороших наушников, напоминает телеканал 360.

Тимофеев добавил, что в некоторых случаях беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга из-за электромагнитного излучения. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из 40 стран.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.