Белорусский омоновец из мема «я его отпустил» объяснил свой жест

Протесты в Белоруссии продолжаются уже третью неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусский омоновец, который стал героем мема после того, как в интернете появилось фото, где он разводит руками над лежащим человеком, объяснил свой жест. По его словам, задержанный рядом с ним на фото был жив и находился в серьезном наркотическом и алкогольном опьянении.

«У него [задержанного] было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Я увидел, что метрах в ста от нас стоит скорая… И я дал команду своим парням, что надо его в эту скорую доставить… Он просто был без сознания. Лёг и лежит на земле», — рассказал боец корреспонденту RT.

Силовик добавил, что пытался привести его в чувство, в то время как люди в 50 метрах от него требовали отпустить задержанного. В ответ он поднялся и показал руками на лежащего человека со словами «Я его отпустил и что теперь?» После этого омоновец попросил своего товарища позвать медиков, чтобы протестующему оказали должную помощь.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа сразу после того, как ЦИК республики объявила первые результаты выборов президента, передает «Утро.ру». Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, с чем не согласились сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. В ходе протестов белорусские силовики применяли против митингующих физическую силу, позже минздрав республики подтвердил 4 смерти на акциях протеста, напоминает телеканал 360.

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