Коронавирус поставил бизнес в совершенно новые реалии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Экономический кризис в России может стать более острым и затяжным на фоне пандемии коронавируса. Вторая волна инфекции, считают вирусологи, может прийтись на осень из-за массового возвращения в страну отдыхающих и зарубежных студентов. Как крупным и средним предприятиям выжить в трудные времена и не допустить падения производств — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU прямо сейчас.

Участие в эфире принимают заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На текущий момент к программе подключились уже более 60 субъектов РФ. Это свыше 1,5 тысяч предприятий, занимающихся обрабатывающим, транспортным, промышленным, строительным, сельскохозяйственным производствами или отраслью ЖКХ.