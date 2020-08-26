Как спасти бизнес и приумножить прибыль в кризис. Ответ прямо сейчас — в эфире URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, производство, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, респираторный цех
Коронавирус поставил бизнес в совершенно новые реалии Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Экономический кризис в России может стать более острым и затяжным на фоне пандемии коронавируса. Вторая волна инфекции, считают вирусологи, может прийтись на осень из-за массового возвращения в страну отдыхающих и зарубежных студентов. Как крупным и средним предприятиям выжить в трудные времена и не допустить падения производств — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU прямо сейчас.

Участие в эфире принимают заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На текущий момент к программе подключились уже более 60 субъектов РФ. Это свыше 1,5 тысяч предприятий, занимающихся обрабатывающим, транспортным, промышленным, строительным, сельскохозяйственным производствами или отраслью ЖКХ.

Если у вас возникнут вопросы — оставляйте комментарии под этой новостью или непосредственно во время прямой трансляции. Присоединяйтесь к эфиру и подписывайтесь на наш youtube-канал.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...