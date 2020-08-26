Учителя в ХМАО запугали родителей школьников

Педагоги распространяют информацию, которую потом приходится опровергать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За четыре дня до начала учебного года учителя в отдельных школах ХМАО распространяют среди родителей информацию о том, что детям к 1 сентября нужна справка о состоянии здоровья. Из-за этого родители пытаются попасть на прием к педиатрам, создавая очереди в регистратурах. На критику учителя не отвечают, ограничиваясь фразой «пока другой информации нет», рассказала URA.RU мать одной из второклассниц.

«Все в школу принести справку об эпидокружении. Без нее в школу не пустят. Когда начнется школа — будет поздно, поэтому пораньше получите», — пересказала слова педагога из Ханты-Мансийска женщина, в доказательство своих слов показав переписку в школьном чате.

При этом в департаменте образования ХМАО неоднократно заявляли, что обращаться в медицинские учреждения для получения справок об эпидемиологическом окружении не нужно. Исключение сделано только для тех, чей ребенок болеет коронавирусом или является контактным. Глава департамента Алексей Дренин, узнав о том, что учителя распространяют вышеозначенную информацию, назвал это в беседу с корреспондентом URA.RU «недоработками на местах».

Это не первый и не единственный фейк, который появился в преддверие 1 сентября. Ранее URA.RU писало о том, что жители пугали друг друга возвратом дистанционного обучения уже с начала учебного года, а властям региона пришлось выступить со специальным заявлением, дабы объяснить, что здоровым детям не нужно брать справки об эпидокружении.