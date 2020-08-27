Иностранцы, если приедут на учебу, пройдут обсервацию за свой счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объявил, что приезд иностранных студентов в вузы Екатеринбурга приветствоваться пока не будет. Об этом он сказал на брифинге по итогам работы штаба по борьбе с коронавирусом.

«Те три тысячи иностранных студентов, кто не уезжал домой, как все начнут учебу 1 сентября. Тех, кто уехал, мы постараемся держать на дистанционном обучении до конца года. Для тех, кто не может оставаться дома до января и приедет в Екатеринбург, будет создана двухнедельная обсервация. Причем нахождение на обсервации будет проходить за их счет. Или же, если договорятся, может часть расходов возьмет на себя вуз», — заявил Павел Креков.

Принятое решение замгубернатора объяснил тем, что во многих странах, из которых приезжают учиться студенты, «коронавирус еще полыхает, и мы не можем так рисковать».

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 24839 человек с диагнозом коронавирус. Из них 435 умерли. 27 августа диагноз подтвердился еще у 119 свердловчан. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 9 сентября в регионе открывают театры и кинотеатры. Между тем, садики по-прежнему работают с 50%-ной наполняемостью. Полноценное открытие садиков планируется в середине сентября.