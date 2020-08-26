Сегодня, 27 августа, — 260-й день с момента выявления коронавируса и 170-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 975 576 (+4 711) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7638 (+58) человек, выздоровело 5314 (+40) пациентов, зафиксировано 333 летальных исхода (206 — непосредственно от COVID-19).
В Пермском крае растет число заболевших COVID-19.Ежесуточный прирост больных составил 0,8% (27 августа — 58, 26 августа — 57), а коэффициент распространения инфекции составил 0,97 (26 августа — 0,97). Большая часть заразившихся коронавирусом проходят лечение в больницах региона (54 человек) и только 4 человека — амбулаторно.
Коронавирус выявлен в 19 территориях Пермского края. Среди новых случаев заболевания COVID-19 большая часть выявлена в Перми — 31 случай. Три факта заражения коронавирусом зафиксированы в Губахе, по два — в Очере, Березниках, Кизеле, Соликамске, Куеде, Кишерти. В Александровске, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Добрянке, Ильинском, Лысьве, Октябрьском, Чусовом, Барде и Пермском районе выявлено по одному случаю заболевания COVID-19.
Осенью ждут всплеск заражения коронавирусом. Роспотребнадзор связывает возможный рост числа заболевших COVID-19 с открытием учебных заведений, где одновременно будут находиться большое количество детей и взрослых. Поскольку дети переносят COVID-19 преимущественно в легкой форме, они могут быть скрытыми источниками распространения инфекции.
Вакцину от COVID-19 ждут в Перми в октябре—ноябре.Сроки поставки пока являются неофициальными, но именно их озвучил замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Также ожидается, что в сентябре начнется массовая вакцинация жителей региона против гриппа. Планируется привить полтора миллиона человек — около 60% населения региона. При этом осенью люди начнут заражаться вирусом гриппа и коронавирусом одновременно.
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