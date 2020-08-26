С открытием пермских школ ожидается рост заболеваемости COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 августа, — 260-й день с момента выявления коронавируса и 170-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 975 576 (+4 711) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7638 (+58) человек, выздоровело 5314 (+40) пациентов, зафиксировано 333 летальных исхода (206 — непосредственно от COVID-19).

В Пермском крае растет число заболевших COVID-19. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% (27 августа — 58, 26 августа — 57), а коэффициент распространения инфекции составил 0,97 (26 августа — 0,97). Большая часть заразившихся коронавирусом проходят лечение в больницах региона (54 человек) и только 4 человека — амбулаторно.

Коронавирус выявлен в 19 территориях Пермского края. Среди новых случаев заболевания COVID-19 большая часть выявлена в Перми — 31 случай . Три факта заражения коронавирусом зафиксированы в Губахе, по два — в Очере, Березниках, Кизеле, Соликамске, Куеде, Кишерти. В Александровске, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Добрянке, Ильинском, Лысьве, Октябрьском, Чусовом, Барде и Пермском районе выявлено по одному случаю заболевания COVID-19.

Пермские депутаты отказались поддерживать семьи с детьми в период пандемии. На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутаты отклонили законопроект о единовременных выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет. Инициативу фракции ЛДПР поддержали представители «Справедливой России», но отклонил социальный комитет парламента региона.

Осенью ждут всплеск заражения коронавирусом. Роспотребнадзор связывает возможный рост числа заболевших COVID-19 с открытием учебных заведений, где одновременно будут находиться большое количество детей и взрослых. Поскольку дети переносят COVID-19 преимущественно в легкой форме, они могут быть скрытыми источниками распространения инфекции .

Вакцину от COVID-19 ждут в Перми в октябре—ноябре. Сроки поставки пока являются неофициальными , но именно их озвучил замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Также ожидается, что в сентябре начнется массовая вакцинация жителей региона против гриппа. Планируется привить полтора миллиона человек — около 60% населения региона. При этом осенью люди начнут заражаться вирусом гриппа и коронавирусом одновременно.