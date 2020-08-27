За год цена на сахар в области выросла на 25%
В авиагавани Тюмени построят новый цех — в одной из школ региона накануне 1 сентября протекает крыша — цена на сахар выросла почти на 25% — полиция задержала виновника серьезного ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:
В аэропорту «Рощино» реализуют международный проект
- В тюменской аэрогавани начали подготовку к строительству нового цеха бортового питания. В разработке принимает участие крупная компания Lufthansa Sky Chefs.
Тюменская школа оказалась не готова к учебному году
- В школе села Демьянское в преддверие 1 сентября протекла крыша. Школа оказалась не готова к началу учебного года из-за того, что деньги, выделенные на ремонт, руководство потратило на закупку планшетов для школьников в период дистанта.
В регионе на четверть подорожал сахар
- По сравнению с декабрем 2019 года в области почти на 25% подорожал сахар-песок. Об этом сообщает управление государственной статистики по региону.
В Тюмени задержан участник скандального ДТП
- В Тюмени задержали водителя, который утром 27 августа на автомобиле въехал в толпу, а затем дважды врезался в наполненную людьми маршрутку, после чего покинул место происшествия.
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