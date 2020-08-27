27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 28 августа. В регионе подорожал сахар, задержан виновник резонансного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, сахар, мешки
За год цена на сахар в области выросла на 25% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В авиагавани Тюмени построят новый цех — в одной из школ региона накануне 1 сентября протекает крыша — цена на сахар выросла почти на 25% — полиция задержала виновника серьезного ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

В аэропорту «Рощино» реализуют международный проект

Тюменская школа оказалась не готова к учебному году

В регионе на четверть подорожал сахар

В Тюмени задержан участник скандального ДТП

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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