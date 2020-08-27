И. о. главы Сургута Алексей Жердев раскритиковал коммунальные службы из-за беспорядка в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент образования региона опроверг информацию о справках перед школой — кандидат от КПРФ требует отстранить конкурента — глава Сургута потребовал навести порядок в городе — Проводников не собирается возвращаться на ринг. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Учителя Югры напугали родителей справками

Педагоги в отдельных школах ХМАО требуют к 1 сентября справку о состоянии здоровья школьников. При этом в депздраве региона заявили, что справки об эпидемиологическом окружении для школы не нужны.

Коммунисты требуют отстранить конкурента от выборов

Кандидату в депутаты думы Мегиона Юрию Гусейн-заде грозит исключение из предвыборной гонки из-за жалобы кандидата от КПРФ Халида Таги-заде, который считает, что Гусейн-заде использовал в агитации коммунистическую символику.

Власти Сургута собрали экстренное совещание

И. о. главы Сургута Алексей Жердев собрал спецсовещание, что оценить работу коммунальщиков по уборке города. На встрече Жердев показал ответственным за порядок в городе видео с улиц, где раскидан мусор.

Проводников не собирается возвращаться на ринг

Экс-чемпион мира по боксу и депутат думы Югры Руслан Проводников заявил, что не планирует возвращаться на профессиональный ринг. Он добавил, что хочет уделять больше времени семье.