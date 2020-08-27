27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 28 августа. Справки для школ будут не нужны, в Сургуте наведут порядок перед 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, мусорные контейнеры, мусорные баки, мусорка, мусор не вывозится, помойка
И. о. главы Сургута Алексей Жердев раскритиковал коммунальные службы из-за беспорядка в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент образования региона опроверг информацию о справках перед школой — кандидат от КПРФ требует отстранить конкурента — глава Сургута потребовал навести порядок в городе — Проводников не собирается возвращаться на ринг. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Учителя Югры напугали родителей справками

Коммунисты требуют отстранить конкурента от выборов

Власти Сургута собрали экстренное совещание

Проводников не собирается возвращаться на ринг

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...