Назван самый экономный кандидат в пермские губернаторы

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в губернаторы Пермского края от «Патриотов России» Евгений Козлов потратил меньше всего денег на предвыборную кампанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные краевой избирательной комиссией. Больше всех израсходовал Дмитрий Махонин.

«Козлов Евгений Михайлович — поступило средств: 10 195 210 рублей, израсходовано средств: 136 350 рублей», — сообщает избирательная комиссия Пермского края. Отмечается, что больше всего (55 300 рублей) Козлов потратил на процесс сбора подписей в свою поддержку.

Больше всего средств поступило на счет самовыдвиженца Дмитрия Махонина — 94 млн 461 тысяча рублей, из них он уже успел потратить на свою кампанию почти 50 миллионов рублей. Самая крупная единовременная трата у Махонина — 12,3 млн рублей была 14 августа на «оплату других работ/услуг».

Почти все свои деньги потратил Олег Постников, выдвинутый ЛДПР. На его счет поступило 7,6 млн рублей, из которых уже потрачено — 7,4 млн рублей. Причем, 468 тысяч — это возврат средств избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова получила на свою кампанию 2,5 млн рублей, из которых уже потратила 1,6 млн рублей. Самая крупная единовременная трата у Айтаковой была 12 августа на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.