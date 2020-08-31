31 августа 2020

Выяснились детали похищения базы данных свердловского онкоцентра

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие подстанции
В онкоцентре пошли на переговоры с кахерами и не стали заявлять в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности хакерской атаки на базу данных Свердловского областного онкологического диспансера, из которой похищены сотни анализов пациентов. Взлом произошел еще 21 августа, но руководство медучреждения, желая скрыть ЧП, не стало обращаться в полицию.

«21 августа в момент установки и интеграции лабораторной информационной системы произошла хакерская атака. Вирус „Шифровальщик“ зашифровал часть данных — порядка 400 исследований. Спустя 10 минут наш отдел автоматизированных систем управления начал работы по восстановлению данных. К настоящему моменту большинство из них расшифрованы, — заявила URA.RU Татьяна Раздайгора, пресс-секретарь онкоцентра. — Работоспособность лабораторной информсистемы восстановлена в полном объеме. Результаты исследований дублируются на бумажных носителях, копируются вручную в операционном журнале и на сопроводительных направлениях, создаются резервные копии. Ни одно исследование и ни одни персональные данные ни одного пациента не утеряны».

Ранее врач-нейрофизиолог Светлана Лазарева на своей странице в Facebook сообщила, что обрушена база данных патологоанатомического отделения: «Без результатов биопсии остались не то 200, не то 400 больных. Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии. Это катастрофа, часть восстановили примерно по операционным журналам, но остальное погибло». По словам врача, хакеры потребовали за восстановление базы 80 тысяч рублей. Руководство онкоцентра согласилось на выкуп, но хакеры неожиданно перестали выходить на связь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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