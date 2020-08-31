Выяснились детали похищения базы данных свердловского онкоцентра

Стали известны подробности хакерской атаки на базу данных Свердловского областного онкологического диспансера, из которой похищены сотни анализов пациентов. Взлом произошел еще 21 августа, но руководство медучреждения, желая скрыть ЧП, не стало обращаться в полицию.
«21 августа в момент установки и интеграции лабораторной информационной системы произошла хакерская атака. Вирус „Шифровальщик“ зашифровал часть данных — порядка 400 исследований. Спустя 10 минут наш отдел автоматизированных систем управления начал работы по восстановлению данных. К настоящему моменту большинство из них расшифрованы, — заявила URA.RU Татьяна Раздайгора, пресс-секретарь онкоцентра. — Работоспособность лабораторной информсистемы восстановлена в полном объеме. Результаты исследований дублируются на бумажных носителях, копируются вручную в операционном журнале и на сопроводительных направлениях, создаются резервные копии. Ни одно исследование и ни одни персональные данные ни одного пациента не утеряны».
Ранее врач-нейрофизиолог Светлана Лазарева на своей странице в
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