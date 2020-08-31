Хакеры выкрали базу данных свердловского онкоцентра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной онкологический диспансер подвергся нападению хакеров, которые выкрали результаты анализов сотен пациентов. За возврат базы, без которой врачи не могут назначить лечение, злоумышленники потребовали выкуп. Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач-нейрофизиолог Светлана Лаврова.

«Наш онкоцентр подвергся нападению хакеров. Обрушили базу данных патологоанатомического отделения — без результатов биопсии остались не то 200, не то 400 больных. Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии. <…>. Это катастрофа, потому что от гистологии зависит, какое назначать лечение», — написала Лаврова.

По ее словам, специалистам удалось восстановить только часть базы, остальное «погибло». За возврат документов хакеры потребовали 80 тысяч рублей. «Руководство согласилось заплатить, но сейчас хакеры не выходят на связь, до них не могут „дозвониться“», — добавила врач. На момент подготовки материала связаться со Светланой Лавровой не удалось.