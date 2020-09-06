Мария Захарова уже извинилась за свою публикацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфликт между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и президентом Сербии Александром Вучичем разделил сербов на два лагеря. Если одни заявляют о том, что Захарова оскорбила всех сербов, то другие отметили, что особенно некрасиво в этой ситуации поступил Вучич.

Ранее Захарова выложила в социальных сетях пост, в котором сравнила визит сербской делегации в Белый дом со сценой из фильма «Основной инстинкт». «Если вас позвали в БД (Белый дом — прим.ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2», — написала Захарова в своем Facebook, приложив кадр из сцены допроса в фильме. Позже представитель МИД РФ извинилась за публикацию и подчеркнула, что ее пост был неверно истолкован: Захарова лишь хотела обратить внимание на неприятие высокомерного отношения со стороны США. Однако читатели сербских СМИ нашли свое объяснение этому поступку. «Захарова преувеличила и, вероятно, подверглась критике со стороны [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, поэтому ей пришлось очень быстро извиниться», — написал Bojan в комментариях к публикации издания «Вечерње новости».

Комментируя пост Захаровой, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что атаковать Сербию непозволительно. Однако подписчики Джурича в Twitter не оценили его слова. «Она [Захарова] обратилась к президенту, а не к Сербии», — написал Војвода Путник. «О какой гордости ты говоришь, Марко? С момента, когда [Томислав] Николич (экс-президент Серии — прим. ред.) выиграл выборы, до сегодняшнего дня нет ни одного гражданина мира, официального или нет, который сказал бы, что Сербия гордится!» — заявила Ljiljana. «На Сербию никто не нападает, кроме вас, представляющих себя представителями Сербии», — отметил Jovin Mikey.

О посте Захаровой также резко высказались министр обороны Сербии Александр Вулин и сам президент Вучич. «Примитивизм и пошлость больше всего говорят о ней [Захаровой] и о тех, кто ее поместил на пост», — цитирует сербское издание Informer заявление Вучича в эфире телеканала Pink. Это резкое высказывание осудили многие сербы.

«Нельзя с такой неприязнью встречать остроумные комментарии из Facebook. Я разочарован, потому что не мог поверить, что президент может допустить такую оплошность», — написал в комментариях к материалу сербского издания «Политика» indira skoko. «Захарова извинилась за неверную интерпретацию, но именно поэтому президент оскорбляет и ее, и тех, кто ее „туда поставил“. Теперь мы ожидаем, когда президент Вучич извинится перед [президентом РФ Владимиром] Путиным за оскорбления в его адрес», — отметил пользователь Катрамунаћ.

Вместе с тем нашлись и те, кто положительно оценил реакцию Вучича и других представителей сербской власти. «Это большая честь, что он поставил наглых русских на место!» — считает Petrovic Dusan. «Когда они публично оскорбляют таким образом президента и Сербию, тогда вам ясно, что они думают о нас», — написал Jovo.

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