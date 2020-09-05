05 сентября 2020

Сербы пристыдили Захарову за фото из «Основного инстинкта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Одни подписчики Захаровой оценили ее юмор, а другие осудили за грубую шутку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пристыдил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за то, что она высмеяла визит делегации Сербии в США. Об этом сербский политик написал в своем Twitter.

«Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Позор вам!» — написал он. Джурич добавил, что президент Сербии, приезжая к российскому коллеге Владимиру Путину, ждал приема по полтора часа и не просил отдельного стула.

Ранее Захарова выложила в социальных сетях пост, в котором сравнила визит сербской делегации в Белый дом со сценой из фильма «Основной инстинкт. «Если вас позвали в БД (Белый дом — прим.ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2», — написала Захарова в своем Facebook, приложив кадр из сцены допроса в фильме. Одни подписчики Захаровой оценили ее юмор, а другие осудили за грубую шутку.

Встреча сербской делегации с представителями США проходила в Вашингтоне, передает «Национальная служба новостей». В четверг, 10 сентября, к переговорам присоединится президент США Дональд Трамп.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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