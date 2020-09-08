Челябинская область возвращается к рекорду по заражениям COVID

Челябинские медики работают в плановом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 9 сентября, зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заражений приближается к пиковому за последние несколько месяцев показателю в 79 заболевших. При этом вторые сутки подряд в области умирает по пять пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 15 072 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 700 южноуральцев. Умерли пять человек в возрасте от 67 до 79 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. — Выздоровели за сутки 45 человек, с начала пандемии — 11 924 жителя области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, регион перешел на второй этап снятия карантина. Вместе с тем на Южном Урале возникают вспышки COVID на предприятиях и в организациях. Накануне на карантин закрыли класс в элитной челябинской гимназии, где учится сын губернатора Алексея Текслера.