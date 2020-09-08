08 сентября 2020
07 сентября 2020

Челябинская область возвращается к рекорду по заражениям COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер на вызове, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача
Челябинские медики работают в плановом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 9 сентября, зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заражений приближается к пиковому за последние несколько месяцев показателю в 79 заболевших. При этом вторые сутки подряд в области умирает по пять пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 15 072 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 700 южноуральцев. Умерли пять человек в возрасте от 67 до 79 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. — Выздоровели за сутки 45 человек, с начала пандемии — 11 924 жителя области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, регион перешел на второй этап снятия карантина. Вместе с тем на Южном Урале возникают вспышки COVID на предприятиях и в организациях. Накануне на карантин закрыли класс в элитной челябинской гимназии, где учится сын губернатора Алексея Текслера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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