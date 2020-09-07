В Челябинской области начался рост заражений и смертей от COVID

Ковидные базы пока не опустели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 8 сентября зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 69), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли пять зараженных против трех накануне. После кратковременного спада показатели заболеваемости и смертности фактически вернулись к тем, что были характерны для двух прошедших недель.

«С начала пандемии произошло 14 995 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 673 южноуральца. Умерли пять человек в возрасте от 68 до 83 лет. Причиной смерти 75-летнего пациента стала коронавирусная пневмония, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 17 человек, с начала пандемии с болезнью справились 11 879 жителей области.

Губернатор Алексей Текслер до 20 сентября продлил действующий в области с начала пандемии режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята. Область перешла на второй этап снятия карантина, разрешены в том числе спортивные и другие массовые мероприятия. В частности, 12 и 13 сентября в Челябинске состоится полноценное празднование Дня города, включая фейерверк.