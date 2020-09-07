Спад заболеваемости оказался совсем недолгим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 сентября — 272-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 182-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 995 случаев заражения, выздоровели 11 879 и скончались 402 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 035 789 (+5 099) случаев заражения. Вылечились 850 049 (+6 772) пациентов —82% от заболевших. Умерли 17 993 (+122) человека — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области, по данным на 8 сентября, зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 69), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли пять зараженных против трех накануне. После кратковременного спада показатели заболеваемости и смертности вернулись к тем, что были характерны для двух прошедших недель. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии жителей области вплотную приблизилось к 15 тысячам — и уже завтра этот барьер будет перейден. Планка в четыре сотни умерших область преодолела уже сегодня.

Чиновники продолжают заражаться

В больницу с подозрением на коронавирус попал глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, сообщили URA.RU в правительстве области. Рентгеновское исследование выявило 5%-е поражение легких, но результаты анализов еще не готовы. Небольшой муниципальный район выделяется на фоне всей области большим числом заболевших. С начала пандемии, по данным оперштаба, их уже 253 человека — шестеро умерли.

Как будут отправлять школы на карантин

Власти определились, как будут отправлять челябинских школьников на карантин из-за COVID-19. При отрицательном анализе продолжат учиться все, кроме тех, у кого заподозрили инфекцию. При положительном тесте все контактные — класс и педагог — садятся на двухнедельный карантин и дистанционное обучение. Если ребенок контактен (например, заболел кто-то из родителей) — ему придется остаться дома. При гриппе школы и колледжи должны уходить на карантин при 20% заболевших, для COVID некоторые регионы установили планку в 10%. В Челябинской области еще не определились, при каком проценте заболевших будут закрывать учебные заведения.

Первой «ласточкой» стала элитная гимназия №80 в Челябинске, где учится сын губернатора Алексея Текслера. Учеников одного из четвертых классов, где заболел школьник, отправили на дистанционное обучение до 15 сентября. Это первый карантин в Челябинске, введенный из-за коронавируса с начала учебного года.

Дети уже болеют

Между тем, за первые шесть месяцев 2020 года в России переболели коронавирусом почти 50 тысяч детей. У половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% без симптомов. Тяжело болели лишь 0,2% заразившихся, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Какой будет вакцина для маленьких

Научный центр им. Гамалеи для детских прививок разработает облегченную версию препарата. «Она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку», — пояснил профессор Александр Бутенко.

На Южном Урале стартовал один из первых массовых турниров РФ — чемпионат по легкой атлетике. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учреждения соцобслуживания вышли из карантина

К штатному режиму работы с соблюдением противоэпидемических норм вернулись 29 организаций соцобслуживания. Это девять психоневрологических интернатов, 14 домов престарелых общего типа, три детских дома-интерната для умственно отсталых детей и три отделения временного проживания в Златоусте, Копейске и Южноуральске. Их сотрудники жили со своими подопечными сменами по две недели, чтобы не занести инфекцию. Таких смен с апреля было девять.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 11 сентября в Челябинске будет продолжаться чемпионат России по легкой атлетики — первое крупное «постковидное» мероприятие этого года. «Соревнования еще не завершились, но уже сейчас можно утверждать, что они пройдут на высочайшем уровне. И это при том, что у принимающей стороны было не больше месяца на подготовку. Хотел бы выразить искреннюю благодарность Челябинской области за то, что в это непростое время согласились провести такие значимые для всех сильнейших наших легкоатлетов соревнования», — заявил Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион и главный тренер сборной России.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.