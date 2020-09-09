Суд вынес меру пресечения замглавы Минэнерго России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, заключенный, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Анатолий Тихонов проведет под стражей как минимум до 8 ноября 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель главы Минэнерго России Анатолий Тихонов арестован по делу о хищении более 600 млн рублей. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» слова судьи Валентины Левашовой. Чиновник проведет под стражей до 8 ноября этого года.

Тихонова, как напоминает RT, обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, замминистра вместе со своим советником Романом Рыжковым и вице-президентами АО «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым похитили 603 млн рублей. Всем фигурантам уголовного дела уже предъявлено обвинение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...