Суд вынес меру пресечения замглавы Минэнерго России

Заместитель главы Минэнерго России Анатолий Тихонов арестован по делу о хищении более 600 млн рублей. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» слова судьи Валентины Левашовой. Чиновник проведет под стражей до 8 ноября этого года.
Тихонова, как напоминает RT, обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, замминистра вместе со своим советником Романом Рыжковым и вице-президентами АО «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым похитили 603 млн рублей. Всем фигурантам уголовного дела уже предъявлено обвинение.
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