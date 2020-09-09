Последней ролью, которую исполнил актер Михаил Ефремов перед тем, как устроил смертельное ДТП, стал адвокат в короткометражном фильме «Процесс». Картина вышла 10 сентября на youtube-канале «Новой газеты».
«Фильм рассказывает о судебном заседании, которое проходит в видеосервисе Zoom», — пишет «Медуза». В картине Ефремов играет адвоката человека, которого обвиняют в участии в онлайн-митинге. Исполняя роль защитника, Ефремов, в частности, наливает себе пиво прямо во время онлайн-заседания.
Режиссером картины выступил Сергей Кальварский. Премьера была запланирована на 19 июня, однако отложена после ДТП Ефремова. По словам режиссера, это было сделано в знак уважения к погибшему в ДТП Сергею Захарову.
Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня. Будучи нетрезвым, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель машины, в которую врезался Ефремов, скончался в больнице. Актер находился под домашним арестом. 8 сентября суд отправил его в колонию общего режима. Там он должен провести почти восемь лет, однако юристы уже прочат ему досрочное освобождение, пишет «Утро.ру».
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