В России придумали, как избежать повторного закрытия магазинов

Внесение изменений в рекомендации Роспотребнадзора спасет ритейл от разорения, отмечают в Минпромторге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минпромторг России направил в Роспотребнадзор свои предложения по изменению рекомендаций работы объектов торговли в период пандемии коронавируса. В министерстве предлагают не закрывать объекты ритейла.

«Главная задача изменений — не прибегать к тотальному закрытию магазинов. В частности предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых мер», — сообщили ТАСС в Минпромторге. Сейчас министерство ждет ответа от Роспотребнадзора.

В Минпромторге считают, что люди обязаны соблюдать социальную дистанцию, персонал магазинов должен носить маски и обрабатывать руки санитайзерами каждые два часа. Также предлагается закупать запасы масок для персонала и устраивать работникам осмотры на предмет инфекционных заболеваний. Отказ Роспотребнадзора изменить рекомендации приведет к дальнейшим банкротствам бизнеса и увеличению числа безработных в случае второй волны распространения COVID-19.

Ранее с предложением внести изменения в рекомендации выступала Ассоциация компания интернет-торговли, однако Роспотребнадзор менять положения отказался. Комментируя URA.RU ситуацию, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев заявил, что ритейлу можно дать шанс и разрешить работать при условии соблюдения всех правил безопасности.