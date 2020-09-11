Названа сумма, которую Ефремов заплатил своему адвокату

Устроивший ДТП актер Михаил Ефремов заплатил своему адвокату Эльману Пашаеву гонорар 11 миллионов рублей. При этом защитник пообещал ему, что добьется мягкого наказания.
«Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП», —пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
При этом отмечается, что Пашаева актеру никто не предлагал, он навязал себя сам, сославшись на общих знакомых. По словам собеседников агентства, адвокат обещал Ефремову либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.
Ранее Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно, передает RT. По его словам, команде адвоката из шести человек тоже не платили. Также Пашаев заявил, что общественники уговаривали Ефремова отказаться от адвоката, передает телеканал 360. Ефремов осужден на 8 лет колонии после смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер уже отказался от Пашаева, предоставив выбор адвоката своей жене.
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