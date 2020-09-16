Пермский министр рассказала про шок из-за школьного сухпайка

Кассина рассказала о фактах манипуляции с продуктовыми наборами для школьников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что испытала шок, когда увидела фотографию консервов из сухого пайка для школьника. Своими впечатлениями Кассина поделилась во время прямого эфира в Instagram. Министр обсуждала, как организовано бесплатное питание в пермских школах.

В конце эфира Кассина сообщила, что один из родителей учащихся прислал ей фото якобы испорченной банки сайры, которая входила в сухпайки. «Нам прислал родитель фотографию [банки сайры], где были черви. Мы заменили всю партию. Представляете, в какую сумму это обошлось поставщику питания? А потом выяснилось, что червей положили [в консервы] искусственных. Это был просто шок для меня», — призналась Кассина.

Министр образования края призвала родителей «поступать честно». Она также напомнила, что Пермский край оказался единственным из российских регионов, где во время дистанта школьникам выдавали продуктовые наборы.

URA.RU писало, что ранее прокуратура внесла представление пермскому министру образования из-за продуктовых наборов школьникам и дошкольникам. Надзорное ведомство установило, что они выдавались с нарушением закона.