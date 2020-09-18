Племянник Путина помешал незаконной продаже электросетей

Двоюродный племянник российского президента, руководитель партии «Народ против коррупции» Роман Путин остановил незаконную приватизацию имущественного комплекса «Горэлектросеть» Камешковского района во Владимирской области. Соответствующее решение принял региональный Арбитражный суд.
Как сообщает «ТВ-МИГ», муниципальное имущество хотели приобрести неуказанные частные лица за 56 млн рублей. Однако за последние годы в электросети было вложено более 140 млн рублей, отметили в СМИ. Местный депутат Дмитрий Бугряков посчитал, что в этой сделке могут быть заинтересованные лица и обратился в прокуратуру, которая впоследствии направила иск в суд.
Однако почти год дело не двигалось с места, пока им не заинтересовался Роман Путин. Он написал заявления в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру РФ. «Не прошло и недели, как Арбитражный суд принял решение признать сделку незаконной», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что двоюродный племянник президента России Владимира Путина, возглавил партию «Народ против коррупции», передает RT. Однако Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации партии, если она семь лет подряд не будет участвовать в выборах, пишет «Национальная служба новостей».
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