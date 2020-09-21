21 сентября 2020

Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил врачей за борьбу с пандемией Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил московских врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить…», — говорится в указе. Орденом Пирогова, согласно документу, награждены семь врачей, еще девять удостоены медали Луки Крымского.

Заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награжденные этим указом медики — работники этого же медучреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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