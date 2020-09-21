Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наградил московских врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить…», — говорится в указе. Орденом Пирогова, согласно документу, награждены семь врачей, еще девять удостоены медали Луки Крымского.
Заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награжденные этим указом медики — работники этого же медучреждения.
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