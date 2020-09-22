В Сети появилось название новой линейки iPhone

Младшая модель новой линейки смартфонов Apple получит название iPhone 12 mini. Предполагаемые названия опубликовало издание MacRumors, ссылаясь на сетевого инсайдера L0vetodream.
«12mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max», — написал инсайдер в своем Twitter. В издании отметили, что iPhone 12 mini — это 5,4-дюймовая модель. iPhone 12 Pro Max обладает экраном диагональю 6,7 дюйма, а iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, добавили в СМИ.
Ранее компания Apple провела презентацию новых продуктов. На ней были представлены смарт-часы Apple Watch шестой серии и новый iPad Air. Умные часы россияне смогут приобрести за 36 990 рублей, а планшет стоимость планшета будет начинаться от 55 900 рублей, в зависимости от объема памяти, передает телеканал 360.
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