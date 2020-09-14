14 сентября 2020

Презентация новинок Apple пройдет без iPhone

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Ряд источников полагает, что новый iPhone все-таки стоит ожидать на презентации (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Apple объявит о переносе релиза новинки iPhone 12 на октябрь из-за задержки в цепи поставок на фоне пандемии. Об этом сообщили ряд технологических изданий со ссылкой на свои источники. Ожидается, что вместо этого на презентации, которая состоится 15 сентября, компания сосредоточится на других сопутствующих продуктах.

Самой ожидаемой презентацией остается шестое поколение «умных» часов Apple Watch и новый iPad Air. «Внешний вид [часов] останется тем же, зато появится пульсоксиметр. Датчик замеряет уровень насыщения крови кислородом», — пишет News.ru. А новый iPad Air обзаведется тонкими рамками по всему периметру, получит новый разъем USB Type-C и сканер отпечатка пальца в кнопке включения. Еще одной новинкой может стать универсальная подписка на сервисы Apple и метка AirTag для поиска потерянных вещей. Очевидно, что Apple также представит новые версии операционных систем для всех линеек продуктов компании.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о переносе массового производства iPhone на месяц. Однако ряд СМИ полагает, что старт продаж iPhone 12 состоится уже 16 сентября — на следующий день после предполагаемой премьеры. Ожидается, что стоимость iPhone 12 в зависимости от деталей составит от 649 долларов (46 тысяч рублей) до 1399 долларов (100 тысяч рублей), пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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