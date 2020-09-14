Презентация новинок Apple пройдет без iPhone

Компания Apple объявит о переносе релиза новинки iPhone 12 на октябрь из-за задержки в цепи поставок на фоне пандемии. Об этом сообщили ряд технологических изданий со ссылкой на свои источники. Ожидается, что вместо этого на презентации, которая состоится 15 сентября, компания сосредоточится на других сопутствующих продуктах.
Самой ожидаемой презентацией остается шестое поколение «умных» часов Apple Watch и новый iPad Air. «Внешний вид [часов] останется тем же, зато появится пульсоксиметр. Датчик замеряет уровень насыщения крови кислородом», — пишет
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о переносе массового производства iPhone на месяц. Однако ряд СМИ полагает, что старт продаж iPhone 12 состоится уже 16 сентября — на следующий день после предполагаемой премьеры. Ожидается, что стоимость iPhone 12 в зависимости от деталей составит от 649 долларов (46 тысяч рублей) до 1399 долларов (100 тысяч рублей), пишет «Национальная служба новостей».
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