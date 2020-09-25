Число жертв коронавируса может увеличиться вдвое, считают в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 сентября, — 290-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 200-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 336 781. Общее количество инфицированных достигло отметки в 32 745 007. Из них выздороветь удалось уже 24 341 015 пациентам (+243 376). Жертвами вируса стали 998 267 человек (+5 193).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 236 479 американцам. Следом идут Индия (5 901 576) и Бразилия (4 692 579). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 136 048.

Вакцина и лекарство

Создание на 100% эффективной вакцины от коронавируса невозможно, уверен глава китайской компании SinoVac И Вэйдун. В идеале, по его словам, препарат, конечно, должен приводить к выработке абсолютного иммунитета и отсутствию случаев заражения, но пока в мире таких вакцин нет.

Федеральная антимонопольная служба намерена проверить лекарства от COVID-19 за 12 тысяч рублей, а также приступить к регулированию стоимости препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Коронавирус в России

За предыдущие сутки в стране зарегистрировано рекордное за три месяца число новых случаев заражения — 7 212. Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов уверен, что в РФ уже почти месяц — с начала сентября — идет вторая волна коронавируса. Роспотребнадзор, в свою очередь, уверен, что это лишь продолжение первой.

Так или иначе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничений для жителей столицы. Они коснутся пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Градоначальник попросил их перейти на удаленную работу и не выходить из дома без необходимости. Крупным компаниям рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционку. Если число заболевших продолжит расти, российских школьников так же переведут на домашнее обучение, сказал первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Федеральные власти тем временем обсуждают условия возвращения карантина. По неподтвержденным данным, такой вариант рассматривается, если суточный прирост зараженных вновь превысит отметку в 10 тысяч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что речи об ужесточении ограничительных мер не идет.

Коронавирус в мире

Прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет доступной широким слоям населения, от вируса могут умереть до двух миллионов человек. Такой вариант допустил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Американские ученые из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови число тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Исследование было проведено на основании образцов крови 235 пациентов.