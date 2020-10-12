Стало известно, кто отдал отцу Сергию земли под монастырь

На участки леса заключено три договора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Участок леса, выделенный под строительство Среднеуральского женского монастыря, власть в котором захватил схимонах Сергей (Николай Романов), был передан Екатеринбургской епархии министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона и Екатеринбургской епархии. Сколько леса оказалось в распоряжении старца, до сих пор не понятно.

Территория обители охватывает три участка. Два небольших (8000 и 27000 м2) — это, как ранее сообщало URA.RU, бывшие участки фермера Крекова, выкупленные спонсорами. Но наибольший участок относится к «землям лесного фонда». Согласно ответу из ДИП, он передан епархии на основании договоров безвозмездного пользования: договоры №116 и 187 заключены в 2008 году свердловским минприроды и епархией в лице архиепископа Викентия, срок их действия — 49 лет. Договор №25 заключен в 2013 году с епархией в лице владыки Кирилла сроком на 10 лет.

Возле монастыря официально выделены лишь два земельных участка, все остальное — лес. Схема: с публичной кадастровой карты

Как сообщили в Росреестре, на территории монастыря стоят девять зданий. По ним есть справки БТИ, однако право собственности не зарегистрировано. «Местоположение объектов недвижимости не установлено (в ЕГРН отсутствуют сведения о координатах характерных точек контура здания), в связи с чем определить кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположены здания … не представляется возможным», — говорится в ответе Росреестра.

По информации агентства, именно за этим в обитель приезжала «инвентаризационная комиссия» от епархии — чтобы установить точные координаты зданий: без этого дальнейшая работа по узаконению построек невозможна.

Ранее URA.RU сообщало, что Среднеуральский женский монастырь построен, возможно, незаконно: все его здания стоят на землях лесного фонда, и ни одно из строений не оформлено.

Договоры безвозмездного пользования, по которым отцу Сергию были переданы земельные участки лесфонда Скриншот: URA.RU

На территории Среднеуральского женского монастыря — девять зданий. Справки БТИ на них есть… Скриншот: URA.RU

…, а вот право собственности на них не зарегистрировано. Скриншот: URA.RU