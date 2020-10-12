Бабушка, которую ранил нижегородский стрелок, умерла

В карете скорой помощи скончалась женщина, которую ранил ее внук во время обстрела пассажирского автобуса в Нижегородской области. Всего от действий молодого человека погибли четыре человека.
«Бабушка стрелка в Нижегородской области скончалась в машине скорой помощи. Пенсионерка скончалась от полученных ранений», — передает радио «Говорит Москва».
Инцидент произошел вечером в понедельник, 12 октября, в городе Бор. По предварительным данным, 18-летний юноша в квартире ранил из ружья свою бабушку, потом соседа в подъезде. Выбежав на улицу, подозреваемый открыл стрельбу по пешеходам и пассажирскому автобусу на остановке, сообщает телеканал 360. В результате ЧП погибли четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого разыскивают сотрудники полиции с привлечением служебных собак, приборов ночного видения. Согласно базе данных Росгвардии, в прошлом месяце молодой человек приобрел охотничье гладкоствольное ружье и разрешение к нему, передает RT.
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