Бабушка, которую ранил нижегородский стрелок, умерла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи, covid19
Женщина умерла в карете скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В карете скорой помощи скончалась женщина, которую ранил ее внук во время обстрела пассажирского автобуса в Нижегородской области. Всего от действий молодого человека погибли четыре человека.

«Бабушка стрелка в Нижегородской области скончалась в машине скорой помощи. Пенсионерка скончалась от полученных ранений», — передает радио «Говорит Москва».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 12 октября, в городе Бор. По предварительным данным, 18-летний юноша в квартире ранил из ружья свою бабушку, потом соседа в подъезде. Выбежав на улицу, подозреваемый открыл стрельбу по пешеходам и пассажирскому автобусу на остановке, сообщает телеканал 360. В результате ЧП погибли четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого разыскивают сотрудники полиции с привлечением служебных собак, приборов ночного видения. Согласно базе данных Росгвардии, в прошлом месяце молодой человек приобрел охотничье гладкоствольное ружье и разрешение к нему, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...