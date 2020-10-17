Российским студентам рассказали о новых губернаторских выплатах

В России планируют ввести новую ежемесячную выплату для студентов, которые относятся к коренным малочисленным народам. Денежные средства будут выделяться региональными властями.
Кандидатов на выплату будет утверждать специальная комиссия, которая планирует брать за основу успеваемость студента за последние два семестра. «Выплата коснется студентов, которые учатся на бюджетной основе и получают стипендию», — пишет Nation News. Новая стипендия будет представлять собой губернаторские выплаты. На территории Хабаровского края студенты начнут получать такую стипендию уже в декабре.
Примерная сумма выплаты составит 4300 рублей ежемесячно. Она сложилась из расчета средней академической стипендии для студентов, помноженной на районный коэффициент.
Ранее за повышение стипендий до уровня зарплат выступили авторы аналитического доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее». Они считают, что стипендии аспирантов должны быть еще выше — на уровне средней зарплаты по региону. Соответствующую возможность прорабатывает Минобрнауки России.
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